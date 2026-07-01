Kendi nefsimle... Spiker Rümeysa Cebeci'den şaşırtan tahliye açıklaması

Nefis kavramı üzerine uzun uzun düşündüğünü söyleyen Cebeci, insanı bir anda değil, küçük tavizlerle çözüldüğünü savundu. Ona göre karakter, büyük kararlarla değil, her seferinde makul görünen minik ödünlerle aşınıyor. Metninde Viktor Frankl'ın "koşullar karşısında takınılan tavrı seçme özgürlüğü" fikrine ve Nietzsche'nin acıyla güçlenmeye dair sözüne de yer verdi. Gerçek özgürlüğün kapılar açıldığında değil, en ağır şartlarda bile vicdanını koruyabildiğinde başladığını yazdı. Hatalarıyla, eksikleriyle ve nefsiyle hesaplaştığını dile getiren spiker, acının herkesi değil, ondan yeniden doğmayı seçen insanları güçlendirdiğini söyledi.



