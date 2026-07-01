Kendi nefsimle... Spiker Rümeysa Cebeci'den şaşırtan tahliye açıklaması

Ela Rümeysa Cebeci, aralık ayında gözaltına alındıktan yaklaşık dört ay sonra nisanda ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Tahliyenin ardından kamuoyunun karşısına hiç çıkmayan spiker, bu kez X hesabından cezaevinde geçen günlerine dair düşüncelerini paylaştı. Yazdıkları, kısa sürede binlerce kişi tarafından konuşulan bir metne döndü.
Ela Rümeysa Cebeci paylaşımında neler yazdı?
Ela Rümeysa Cebeci, "İçeride tutamadıklarım" başlığıyla yayımladığı yazıda, parmaklıklar ardında geçen sürecin kendisine neler öğrettiğini anlattı. İnsanın asıl sınavının özgürlüğünü yitirmek değil, zor koşullar altında ahlakından ödün vermemek olduğunu vurguladı. Birkaç metrekarelik bir alanda çıktığı yolculuğu, ömrünün en uzun mesafesi olarak tarif etti.
Nefis kavramı üzerine uzun uzun düşündüğünü söyleyen Cebeci, insanı bir anda değil, küçük tavizlerle çözüldüğünü savundu. Ona göre karakter, büyük kararlarla değil, her seferinde makul görünen minik ödünlerle aşınıyor. Metninde Viktor Frankl'ın "koşullar karşısında takınılan tavrı seçme özgürlüğü" fikrine ve Nietzsche'nin acıyla güçlenmeye dair sözüne de yer verdi. Gerçek özgürlüğün kapılar açıldığında değil, en ağır şartlarda bile vicdanını koruyabildiğinde başladığını yazdı. Hatalarıyla, eksikleriyle ve nefsiyle hesaplaştığını dile getiren spiker, acının herkesi değil, ondan yeniden doğmayı seçen insanları güçlendirdiğini söyledi.
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci, televizyon ekranlarında spikerlik ve sunuculuk yapan bir isim olarak tanınıyor. Adı geniş kitlelerce ilk kez, geçtiğimiz yılın aralık ayında başlayan bir uyuşturucu soruşturmasıyla duyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndaki testinin pozitif çıkmasının ardından madde kullandığını kabul eden spiker, kimseye satış yapmadığını öne sürdü. Süreç içinde ek ifadesi alınarak yeniden cezaevine gönderildi, ardından 24 nisanda ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Aynı soruşturmada farklı isimler hakkında da işlem yürütüldü, kimileri tutuklanırken kimileri adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkındaki hukuki süreç ise halen devam ediyor.