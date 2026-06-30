Ortalık alev aldı! Serenay'dan yeni tatil pozları

Serenay Sarıkaya paylaşımındaki Kayahan göndermesi ne?



Tatil karelerini sıralayan Sarıkaya'nın fotoğraflara düştüğü not, paylaşımın en çok konuşulan yanı oldu. Oyuncu, denize duyduğu özlemi ve huzur arayışını Kayahan'ın "Atın beni denizlere" adlı meşhur şarkısına yaptığı göndermeyle anlattı.



Usta sanatçının dillerden düşmeyen bu eserine yapılan atıf, takipçiler arasında nostaljik bir hava oluşturdu. Yorumlarda kimi kullanıcılar şarkıya, kimi ise oyuncunun tatil keyfine dair notlar bıraktı. Böylece basit bir tatil paylaşımı, müzikten gelen bir dokunuşla daha çok ilgi gördü.