Ortalık alev aldı! Serenay'dan yeni tatil pozları

Serenay Sarıkaya tatil pozları, paylaşıma eklediği şarkı sözüyle birlikte kısa sürede gündeme taşındı. Bikinili fotoğraflarına merhum sanatçı Kayahan'ın bir şarkısından alıntıladığı dize damga vurdu.
Serenay Sarıkaya tatil pozlarında neler paylaştı?
Serenay Sarıkaya tatil pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe yayımladı. Projelerden fırsat buldukça dinlenmeye çekilen oyuncu, bu kez annesiyle baş başa bir tatili tercih etti. Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, keyifli ruh halini de gizlemedi.
Ağaçlık bir alanda verdiği pozlarda zebra desenli bir bikini tercih eden oyuncu, bir başka karede ise yeşil bikinisiyle objektife yansıdı. Doğal halleriyle dikkat çeken paylaşımlar, hayranlarından kısa sürede yoğun beğeni topladı.
Serenay Sarıkaya paylaşımındaki Kayahan göndermesi ne?
Tatil karelerini sıralayan Sarıkaya'nın fotoğraflara düştüğü not, paylaşımın en çok konuşulan yanı oldu. Oyuncu, denize duyduğu özlemi ve huzur arayışını Kayahan'ın "Atın beni denizlere" adlı meşhur şarkısına yaptığı göndermeyle anlattı.
Usta sanatçının dillerden düşmeyen bu eserine yapılan atıf, takipçiler arasında nostaljik bir hava oluşturdu. Yorumlarda kimi kullanıcılar şarkıya, kimi ise oyuncunun tatil keyfine dair notlar bıraktı. Böylece basit bir tatil paylaşımı, müzikten gelen bir dokunuşla daha çok ilgi gördü.
Serenay Sarıkaya kimdir, nereli?
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.
Geniş kitleler tarafından asıl tanınması "Adını Feriha Koydum" dizisindeki Feriha rolüyle gerçekleşti. Sonrasında "Medcezir" dizisindeki Eylül karakteriyle başarısını pekiştirdi. Sinema tarafında "Fi" gibi projelerde yer alan oyuncu, tiyatro sahnesinde de çeşitli oyunlarda rol aldı. Hem oyunculuğu hem de tarzıyla magazin gündeminde sık sık yer bulan Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesinin ilgisini çekiyor.