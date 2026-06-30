O pozlar gündem oldu! Deren Talu'nun Yunanistan kaçamağı

Deren Talu sevgilisi olup olmadığı sorusuyla sık sık aranan bir isim. Ne var ki bu konuda sıkça bir karışıklık yaşanıyor; sevgili haberleri çoğu zaman kız kardeşi Derin Talu ile ilgili oluyor.



Deren Talu'nun sevgilisi var mı?



Deren Talu sevgilisine dair şu an için doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kendisi tarafından açıklanmış resmi bir ilişki yok. Magazin kulislerinde zaman zaman farklı isimler gündeme gelse de kamuoyuna yansıyan net bir açıklama söz konusu değil.