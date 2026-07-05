O kadar aşık ki! Buse Terim yeni sevgilisini paylaşmalara doyamadı

Buse Terim boşanmasının ardından yeni aşkını duyurmuştu



Uzun yıllar süren evliliğini 2024'ün ilk aylarında noktalayan Buse Terim, bir süre gündemden uzak kaldıktan sonra hayatına giren yeni isimle ilgili açıklama yapmıştı. Hayatının güzel bir döneminden geçtiğini belirten modacı, özel hayatının çok fazla konuşulmasını istemediğini ama karşısına kalbi güzel birinin çıktığı için mutlu olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından iş insanı Batu Son ile birlikteliği magazin gündeminin baş sırasına yerleşti. Çift o günden bu yana birlikte katıldıkları davetlerle de sık sık objektiflere yakalanıyor.



