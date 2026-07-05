O kadar aşık ki! Buse Terim yeni sevgilisini paylaşmalara doyamadı

Şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla yeniden gündeme geldi. Batu Son'a olan aşkını bir kez daha herkesle paylaşan Terim'in son pozları kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Buse Terim boşanmasının ardından yeni aşkını duyurmuştu
Uzun yıllar süren evliliğini 2024'ün ilk aylarında noktalayan Buse Terim, bir süre gündemden uzak kaldıktan sonra hayatına giren yeni isimle ilgili açıklama yapmıştı. Hayatının güzel bir döneminden geçtiğini belirten modacı, özel hayatının çok fazla konuşulmasını istemediğini ama karşısına kalbi güzel birinin çıktığı için mutlu olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından iş insanı Batu Son ile birlikteliği magazin gündeminin baş sırasına yerleşti. Çift o günden bu yana birlikte katıldıkları davetlerle de sık sık objektiflere yakalanıyor.
Buse Terim'in yeni paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Aradan geçen zamanda ilişkisini saklama gereği duymayan Terim, sevgilisiyle çekildiği kareleri art arda takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak paylaştığı fotoğrafın altına "Ona kavuşmak en sevdiğim an" notunu düşen ünlü isim, aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçilerinin de ilgisini çekmeyi başardı, yorum bölümü de tebrik mesajlarıyla doldu.
Buse Terim kimdir
21 Ağustos 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Buse Terim, Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Fulya Terim çiftinin küçük kızı. Merve Terim Çetin'in kız kardeşi olan Terim, lise eğitiminin ardından New York'a giderek Fashion Institute of Technology'de moda pazarlama okudu, eğitimi sırasında birçok dünya markasında staj yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra moda blogculuğuna başlayan isim, zamanla moda danışmanlığı ve içerik üreticiliğine yöneldi, kendi adını taşıyan internet sitesi üzerinden takipçileriyle moda ve yaşam tarzı içerikleri paylaşıyor.
2014'te evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan Nil ve Naz adında iki kızı olan Terim, bu evliliği 2024'te sonlandırdı. Sosyal medyada 2 milyona yakın takipçiye ulaşan isim, YouTube kanalında da moda temalı içerikler hazırlıyor.