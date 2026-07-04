Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşımlarını böyle paylaştı

Dilan Polat'ın yaşadığı zorlu dönem, İzmir'de meydana gelen silahlı bir saldırıda ailesinden birini kaybetmesiyle başladı. Bu acı kayıp, ünlü ismin ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi ve tedavi görmesine yol açtı.
Dilan Polat hangi olayın ardından hastaneye kaldırıldı?
Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda Dilan Polat'ın koruma ekibinde görev yapan Can Polat, İzmir'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Bu trajik gelişmenin ardından ağır bir yıpranma yaşayan Polat, doktorların önerisiyle hastaneye yatırıldı ve günlerce gözlem altında tutuldu. Yakınını kaybetmenin verdiği üzüntü, ünlü ismin fiziksel sağlığına da yansıdı.
Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları neden kapatıldı?
Hastane sürecinin başlamasından kısa süre sonra mahkeme, Dilan Polat'ın Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişimin engellenmesine karar verdi. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen bu hesaplar, alınan karar sonrasında bir süre açılamaz duruma geldi ve takipçiler bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.
Dilan Polat taburcu olduktan sonra neler yaşandı?
Sağlık durumu düzelen Dilan Polat, günler süren tedavinin ardından hastaneden çıkış yaptı. Eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından duyuran Engin Polat, paylaşımına "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" cümlesini ekledi. Kısa ama duygu yüklü bu not, takipçiler arasında hızla yayıldı ve pek çok kişi çifte iyi dilek mesajı gönderdi.
Dilan Polat kimdir?
21 Temmuz 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Polat, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başladı ve bu işle birlikte pek çok tanınmış ismin fotoğraflarını çekme fırsatı buldu. 2017'de ablasıyla birlikte kurduğu güzellik merkeziyle adını duyuran isim, sonraki yıllarda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir fenomen oldu. Eşi Engin Polat'la birlikte 2023'te kara para aklama ve yasa dışı bahis şüphesiyle gözaltına alınan Polat, yaklaşık 9,5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Çift hakkındaki dava süreci hâlen sürüyor ve zaman zaman yeni duruşma tarihleriyle gündeme geliyor.