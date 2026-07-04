Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşımlarını böyle paylaştı

Dilan Polat kimdir?



21 Temmuz 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Polat, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başladı ve bu işle birlikte pek çok tanınmış ismin fotoğraflarını çekme fırsatı buldu. 2017'de ablasıyla birlikte kurduğu güzellik merkeziyle adını duyuran isim, sonraki yıllarda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir fenomen oldu. Eşi Engin Polat'la birlikte 2023'te kara para aklama ve yasa dışı bahis şüphesiyle gözaltına alınan Polat, yaklaşık 9,5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Çift hakkındaki dava süreci hâlen sürüyor ve zaman zaman yeni duruşma tarihleriyle gündeme geliyor.