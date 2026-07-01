Denizde aşka geldiler! Objektifler o anları kare kara yakaladı

Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy ve iki kızıyla birlikte Bodrum'a giderek yaz tatilinin tadını çıkardı. Ortakent açıklarındaki bir plajda görüntülenen şarkıcı, denizde eşiyle geçirdiği romantik dakikalarla objektiflere yansıdı ve o kareler kısa sürede magazin gündemine taşındı.
Gökhan Türkmen kimdir?
Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri. Duygusal şarkıları ve sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı, yıllar içinde birçok albüm ve tekli çıkardı. Kariyeri boyunca listelerde üst sıralara yerleşen parçalara imza attı, konserleriyle de dolu salonlara seslendi. Sinem Aksoy ile evli olan sanatçının Nil Rona ve Leyla Ada adında iki kızı var. Türkmen, hem müzik kariyeriyle hem de zaman zaman aile hayatına dair paylaşımlarıyla magazin sayfalarında yer buluyor. Bu kez de adını, ailesiyle çıktığı Bodrum tatiliyle duyurdu.
Bodrum'da neler yaşandı?
Aile, tatil için Ege'nin gözde ilçelerinden Bodrum'u seçti. Ortakent'teki plajda güneşin ve denizin keyfini çıkaran Türkmen, kızlarıyla sahil kenarında oyunlar oynadı, onlarla vakit geçirdi. Eşi Sinem Aksoy ise gün boyunca telefon ve bilgisayarından iş görüşmelerini sürdürdü, tatil ile çalışmayı bir arada götürdü. Ailenin bu keyifli anları, sahildeki objektiflere yansıdı.
Denizde romantik anlar objektiflere yansıdı
Gün ilerledikçe çift birlikte denize girdi. Ege'nin serin sularında yüzen Gökhan Türkmen ile Sinem Aksoy, bir ara başbaşa kaldı ve romantik dakikalar yaşadı. Eşine sarılan şarkıcı, onu adeta öpücük yağmuruna tuttu. İkilinin sudaki bu içten anları, aşklarının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu gösterir nitelikteydi. Çiftin denizdeki mutlu görüntüleri sosyal medyada da ilgiyle karşılandı, takipçilerinden beğeni topladı. Ünlü çiftin Bodrum'daki bu tatil kareleri, yaz aylarının magazin gündemine renk kattı. Sıcak günlerde denizin serinliğiyle buluşan çift, hem ailece hem de ikili olarak keyifli bir gün geçirdi.