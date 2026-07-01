Denizde aşka geldiler! Objektifler o anları kare kara yakaladı

Gökhan Türkmen kimdir?



Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri. Duygusal şarkıları ve sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı, yıllar içinde birçok albüm ve tekli çıkardı. Kariyeri boyunca listelerde üst sıralara yerleşen parçalara imza attı, konserleriyle de dolu salonlara seslendi. Sinem Aksoy ile evli olan sanatçının Nil Rona ve Leyla Ada adında iki kızı var. Türkmen, hem müzik kariyeriyle hem de zaman zaman aile hayatına dair paylaşımlarıyla magazin sayfalarında yer buluyor. Bu kez de adını, ailesiyle çıktığı Bodrum tatiliyle duyurdu.