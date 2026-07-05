Lolita operasyonu! Estetik olan Bülent Ersoy tanınmaz halde

74 yaşındaki Bülent Ersoy yıllardır estetiğe mesafeli bir isim olarak biliniyordu. Bu yüzden paylaşım kısa sürede takipçileri arasında geniş yankı buldu, hatta bazı hayranlar önce şaka sandı.
Bülent Ersoy ne açıkladı
Peki sanatçı tam olarak ne söyledi? Paylaşımında yaşın bir sayıdan ibaret olmadığını ama zamanın izini de görmezden gelemeyeceğini yazdı. Yıllardır botoksa bile yanaşmadığını hatırlattı, ancak bu kez doktoruna güvenip adım attığını belirtti. Sonuçtan memnun olduğunu, hatta biraz da gururlandığını sözlerine ekledi. Takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Kısa ama etkili bir paylaşımdı aslında. Ne uzun bir açıklama, ne de savunmacı bir ton vardı; direkt, kendinden emin bir üslup öne çıktı.
Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında
1952 doğumlu. Yani sahne hayatı neredeyse elli yılı buluyor. 1970'lerde adını duyurmaya başladığında henüz gençti, ama sesi ve sahne duruşu onu hızla "Diva" unvanına taşıdı.
1981'de cinsiyet geçiş sürecini tamamladı. O dönemin koşulları ağırdı, bir süre sahneye çıkması bile yasaklandı. 1988'de yasak kalkınca geri döndü ve kaldığı yerden devam etti; bu geri dönüş aslında kariyerinin en güçlü dönemeçlerinden biri oldu.
Sonraki yıllarda hem müzikte hem televizyonda aktif kaldı. Farklı yarışma programlarında jüri koltuğuna oturdu, dobra yorumlarıyla sık sık gündem yarattı. Özel hayatına dair paylaşımları da her seferinde ilgiyle karşılandı, bu son estetik haberi de bunun bir örneği oldu.
Sanatçının önümüzdeki günlerde konuya dair başka bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil.
Paylaşımın altına gelen yorumlar da ilginçti. Kimi takipçiler "yaraşmış" derken kimi de yıllardır doğal görünümüyle tanınan bir ismin bu adımını biraz şaşırarak karşıladı. Yine de genel tablo olumluydu, tepkilerin büyük kısmı destek ve iyi dilek mesajlarından oluştu.
Bülent Ersoy'un magazin gündeminde bu kadar kısa sürede yer bulması aslında yeni bir şey değil. Kariyeri boyunca hem sahne performanslarıyla hem kişisel açıklamalarıyla defalarca konuşulan bir isim oldu. Bu kez de estetik operasyonu, onun ne kadar keskin bir kamu figürü olduğunu bir kez daha gösterdi.
Son yıllarda sağlık sorunlarıyla da zaman zaman gündeme gelen sanatçı, her seferinde takipçilerine güncel bilgi vererek merakı gidermeye özen gösterdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ersoy, hem sahne hayatına dair gelişmeleri hem kişisel yaşamına dair paylaşımları takipçileriyle düzenli biçimde buluşturuyor.
Estetik operasyon haberinin ardından sosyal medyada sanatçıya iyi dilek mesajları yağdı. Pek çok takipçi, yıllardır doğal görünümüyle bilinen Ersoy'un bu adımını olgunlukla karşıladığını dile getirdi.