Lolita operasyonu! Estetik olan Bülent Ersoy tanınmaz halde

Paylaşımın altına gelen yorumlar da ilginçti. Kimi takipçiler "yaraşmış" derken kimi de yıllardır doğal görünümüyle tanınan bir ismin bu adımını biraz şaşırarak karşıladı. Yine de genel tablo olumluydu, tepkilerin büyük kısmı destek ve iyi dilek mesajlarından oluştu.



Bülent Ersoy'un magazin gündeminde bu kadar kısa sürede yer bulması aslında yeni bir şey değil. Kariyeri boyunca hem sahne performanslarıyla hem kişisel açıklamalarıyla defalarca konuşulan bir isim oldu. Bu kez de estetik operasyonu, onun ne kadar keskin bir kamu figürü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla da zaman zaman gündeme gelen sanatçı, her seferinde takipçilerine güncel bilgi vererek merakı gidermeye özen gösterdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ersoy, hem sahne hayatına dair gelişmeleri hem kişisel yaşamına dair paylaşımları takipçileriyle düzenli biçimde buluşturuyor.



Estetik operasyon haberinin ardından sosyal medyada sanatçıya iyi dilek mesajları yağdı. Pek çok takipçi, yıllardır doğal görünümüyle bilinen Ersoy'un bu adımını olgunlukla karşıladığını dile getirdi.