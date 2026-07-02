Kırmızı bikinili Helin Kandemir'in tatil pozlarıyla sosyal medya alev aldı

Helin Kandemir 'Sevdiğim Sensin' dizisinde hangi karakteri canlandırıyor?



Oyuncu, Star TV'de yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat verdi. Bu rol, Kandemir'in geniş kitlelerce bilinmesini sağlayan ve son dönemdeki en dikkat çeken işlerinden biri oldu.



Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte oyuncu kısa bir dinlenme dönemine girdi. Tatil paylaşımları da tam bu döneme denk geldi. Helin Kandemir, hem ekrandaki performansı hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

