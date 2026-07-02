Ali Koç'u tezgahtar önlüğüyle görenler şaşıp kaldı

Koç, topluluğun 100., Koçtaş'ın 30. yılında aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve Düzce'deki yeni yatırımın hem şirketin operasyonel gücüne hem de bölge ekonomisine, istihdamına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Aynı gün gerçekleşen iki açılış, topluluğun yüzüncü yıl kutlamalarına da ayrı bir anlam kattı; zira hem geçmişe saygı hem de geleceğe yapılan yatırım vurgusu bir arada yapıldı.