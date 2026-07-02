Ali Koç'u tezgahtar önlüğüyle görenler şaşıp kaldı

Ali Koç, açılış töreninin ardından herkesi şaşırtan bir adım attı. Koçtaş önlüğünü kuşanan iş insanı, bizzat tezgahın başına geçerek mağazaya gelen müşterilerle birebir ilgilendi.
Ali Koç Koçtaş mağazasında ne yaptı?
Taşdelen'deki yeni mağazanın açılışının hemen ardından üzerine Koçtaş önlüğünü geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, satış tezgahına yöneldi. İş insanı, klasik bir açılış konuşmasıyla yetinmek yerine bir süreliğine tezgahtar rolüne bürünerek müşterilerin taleplerini bizzat dinledi. Bu samimi tavır, hem mağazada bulunanların hem de sosyal medyada haberi görenlerin ilgisini topladı.
Koçtaş hangi yeni yatırımları hayata geçirdi?
Şirket, kutlamaları sadece törenle sınırlı tutmadı ve aynı gün iki farklı şehirde yatırımlarını devreye soktu. Düzce Gümüşova OSB'de açılan lojistik merkezi 59 bin 300 metrekarelik dev bir alana yayılıyor ve markanın tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor. İstanbul Taşdelen'deki yeni mağaza ise bin metrekarelik alanıyla dijital altyapı destekli yeni nesil konseptin ilk örneklerinden biri oldu. İki açılış birlikte değerlendirildiğinde Koçtaş'ın büyüme planlarını hızlandırdığı görülüyor.
Ali Koç açılışta neler söyledi?
Törende söz alan Ali Koç, Koç Topluluğu'nun 1926 yılında küçük bir bakkal dükkanıyla başlayan uzun yolculuğuna değindi. Kurucu Vehbi Koç'un "Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım" sözünü bugün hâlâ yol gösterici kabul ettiklerini belirtti.
Koç, topluluğun 100., Koçtaş'ın 30. yılında aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve Düzce'deki yeni yatırımın hem şirketin operasyonel gücüne hem de bölge ekonomisine, istihdamına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Aynı gün gerçekleşen iki açılış, topluluğun yüzüncü yıl kutlamalarına da ayrı bir anlam kattı; zira hem geçmişe saygı hem de geleceğe yapılan yatırım vurgusu bir arada yapıldı.