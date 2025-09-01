İzmirliler fuara akın etti

Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bu yıl 94’üncü kez kapılarını 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla açan İzmir Enternasyonal Fuarı, üçüncü gününde de büyük ilgi gördü. Gün boyunca fuar alanına gelen on binlerce kişi, hem stantları gezdi hem de düzenlenen etkinliklere katıldı.

Yıldız Tilbe'nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edildi

Akşam saatlerinde sahne alan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, konseriyle fuar ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izlemek isteyen vatandaşlar Kültürpark’ta uzun kuyruklar oluştururken, alanı dolduran kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Muhabir: ATAKAN BAŞPEHLİVAN
