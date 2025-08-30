30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk resmi tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kortejde; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı.
Ardından tüm protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:
“Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”