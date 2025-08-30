Törenin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”