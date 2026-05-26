İzmir'de "Özgür Özel" hareketliliği!

Özgür Özel’in İzmir programı öncesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu.
Cumhuriyet Meydanı ve Kordon hattında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Vatandaşlar Türk bayrakları ve pankartlarla sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.
“Özgür CHP, özgür Türkiye” yazılı pankart ise o anlara damgasını vurdu.
Kalabalığın artmasıyla birlikte meydandaki gerginlik yükseldi.
Bir süre sonra güvenlik güçleri kalabalığa müdahalede bulundu. TOMA’lardan sıkılan tazyikli su ve biber gazı meydanda paniğe neden oldu.
Müdahalenin ardından bazı vatandaşlar fenalaştı. "Bu vatana canım feda" sözleri ise yürekleri burktu.
Biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suya maruz kalan vatandaşlar, kendilerini korumak için ara sokaklara dağılırken “Hain Kemal” sloganları atmayı sürdürdü.
Özel’in Alsancak’a ayak basmasıyla birlikte binlerce vatandaş adeta kortej oluşturdu.
TOMA’dan sıkılan tazyikli suya ve biber gazlı müdahaleye rağmen geri adım atmayan vatandaşlar, Özgür Özel’e destek vermek için Gündoğdu Meydanı’na yürümeyi sürdürdü.
Ellerinde pankartlar taşıyan ve sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar süren yürüyüş boyunca vatandaşları selamlayan Özgür Özel’e yoğun ilgi gösterildi.
Miting alanında çok sayıda milletvekili de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kurulan otobüse çıkarak vatandaşları selamladı.