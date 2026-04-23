İzmir'de 23 Nisan coşkusu meydanlara taştı!

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katılan İzmirliler alanı doldurarak bayram sevincine ortak oldu.
Öğrencilerin Türk bayraklı kostümlerle gerçekleştirdiği yürüyüş büyük beğeni topladı.
Bayrak sallayan çocuklar, meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı.
Kutlamalar kapsamında sahne alan çocuklar, sergiledikleri performanslarla izleyenleri adeta mest etti.
Cumhuriyet Meydanı bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatılarak görsel bir şölen oluşturdu.
Kutlamalara katılan protokol, törenleri yakından takip etti.
İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törende öğrenciler sahne alarak bayram coşkusunu yaşattı.
İzmir Adliyesi’nde temsili koltuk devri sırasında yaşanan samimi anlar törene damga vurdu.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar bayraklarla poz vererek bayram heyecanını objektiflere taşıdı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu temsili olarak minik bir öğrenciye devretti.
Koltuğa oturan minik öğrenci, heyecanı ve mutluluğuyla dikkat çekti.