Hülya Avşar rüzgarı... Yeni klibinden çok pareolu pozları konuşuldu

Hülya Avşar, "Kral Olsan" adını taşıyan yeni şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Sanatçı bu projede yalnızca yorumcu olarak kalmadı; klibin yönetmenliğini de bizzat üstlendi. Ayvalık'ta çekilen video ve paylaştığı pareolu kareler, kısa sürede sosyal medyada konuşulan başlıklardan biri oldu.
Hülya Avşar'ın yeni şarkısı Kral Olsan'ı kim yazdı?
Şarkının sözleri Sezgi Erciyas'a ait. Bestede ise ikili bir imza var; parçayı Sezgi Erciyas ve Hülya Avşar birlikte hazırladı. Aranjman tarafında ise Bahattin Ekici'nin dokunuşu bulunuyor.
Avşar, bu çalışmada sadece söyleyen taraf olmadı, üretim sürecinin içinde de yer aldı. Bestesine ortak olması, şarkının ona daha kişisel bir hava katmasını sağladı. Yaz sezonuna denk gelen bu çıkış, sanatçının müzik kariyerine yeni bir halka ekledi.
Kral Olsan klibi neden telefonla çekildi?
Klibin en çok konuşulan yanı, çekim biçimi oldu. Alışıldık büyük prodüksiyon ekipmanları yerine video tamamen cep telefonuyla kaydedildi. Bu tercih, son yıllarda Lady Gaga, Selena Gomez, The Weeknd ve Olivia Rodrigo gibi dünya yıldızlarının denediği mobil çekim akımını Türkiye'ye taşıdı.
Ayvalık'ın doğal dokusunda çekilen klibin yönetmen koltuğunda Hülya Avşar oturdu. Kamerayı ise Melike Avşar kullandı. Ortaya çıkan sade ve doğal görüntüler, pahalı ekipman yerine yaratıcılığın da iş gördüğünü gösterdi. Bu yönüyle klip, hem içeriğiyle hem üretim biçimiyle merak uyandırdı.
Hülya Avşar kimdir?
Hülya Avşar, Türk sinemasının, televizyonunun ve müzik dünyasının çok yönlü isimlerinden biri. 1963 doğumlu sanatçı, 1980'lerde güzellik yarışmasında elde ettiği başarının ardından oyunculuğa adım attı ve kısa sürede beyazperdenin aranan yüzü haline geldi.
Yıllar içinde onlarca filmde rol alan Avşar, sinemayla sınırlı kalmadı. Şarkıcılığa yönelerek albümler çıkardı, uzun süre ekranlarda kendi adını taşıyan programı sundu. Sunuculuk, oyunculuk ve müzik alanlarındaki üretkenliğiyle Türk magazin dünyasının en tanınan simalarından biri oldu. Bugün de yeni projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.