Hülya Avşar rüzgarı... Yeni klibinden çok pareolu pozları konuşuldu

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı Kral Olsan'ı kim yazdı?



Şarkının sözleri Sezgi Erciyas'a ait. Bestede ise ikili bir imza var; parçayı Sezgi Erciyas ve Hülya Avşar birlikte hazırladı. Aranjman tarafında ise Bahattin Ekici'nin dokunuşu bulunuyor.



Avşar, bu çalışmada sadece söyleyen taraf olmadı, üretim sürecinin içinde de yer aldı. Bestesine ortak olması, şarkının ona daha kişisel bir hava katmasını sağladı. Yaz sezonuna denk gelen bu çıkış, sanatçının müzik kariyerine yeni bir halka ekledi.