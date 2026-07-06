Fenomen Zehra'nın düğününe altın yağdı

Zehra Özdemir'in düğünü neden bu kadar konuşuldu?



Düğünün gündem olmasının ardında yalnızca takılan altınların miktarı yatmıyor. Fenomen isimlerin bir araya geldiği tören, sosyal medyada organik biçimde yayıldı ve kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı.



Takı merasimindeki yoğunluk, davetlilerin sıra beklediği görüntüler ve Çağla Öz'ün esprili paylaşımı bir araya gelince ortaya viral bir içerik çıktı. Böylece Zehra Özdemir'in düğünü, günün en çok paylaşılan magazin gündemlerinden biri haline geldi. Yeni evli çift ise mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.