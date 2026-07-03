Evrim Alasya bikinili tatil pozlarıyla mest etti

Evrim Alasya, sıcak yaz günlerinin tadını maviyle iç içe çıkarıyor. Kızılcık Şerbeti setinde geçirdiği yoğun tempoyu geride bırakan oyuncu, güneşin altında dinlenip yeni sezon öncesi enerji topluyor. Denizde serinlerken objektiflere yansıyan doğallığı takipçilerinden tam not aldı. Peki bu paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Evrim Alasya kim?
Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında?
Evrim Alasya, uzun yıllardır Türk televizyon ve sinemasında rol alan deneyimli bir oyuncu. 46 yaşındaki sanatçı, hem dramatik hem de komedi türündeki projelerde gösterdiği başarıyla adını duyurdu. Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Alasya, güçlü oyunculuğu sayesinde izleyicinin gönlünde kalıcı bir yer edindi. Sade duruşu ve doğal tavırlarıyla da magazin dünyasının sevilen simalarından biri hâline geldi.
Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakteri canlandırıyor?
Evrim Alasya'yı son dönemde en çok konuşturan proje, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oldu. Oyuncu, bu yapımda "Kıvılcım" karakterine hayat veriyor. Toplumsal meselelere değinen ve geniş kitlelerce takip edilen dizide sergilediği performans, kariyerine yeni bir ivme kazandırdı. Kıvılcım karakteri, izleyicilerin diziye bağlanmasında önemli bir rol üstlendi. Yoğun çekim temposunun ardından oyuncunun tatile çıkması da bu yüzden hayranları tarafından yakından izlendi.
Evrim Alasya tatilde neler paylaştı?
Oyuncu, Altınoluk'taki tatilinden yansıyan renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Alasya, doğal pozlarıyla dikkat topladı. Sıcaktan bunalan sanatçı, mavi sularda serinleyip kısa bir mola verdi.
Bu kareler, oyuncunun hem dinlendiğini hem de yeni sezona hazırlandığını gösterdi. Takipçileri de paylaşımların altına beğeni ve övgü dolu yorumlarını sıraladı. Deniz kenarındaki huzurlu anlarını sade bir üslupla aktaran oyuncu, gösterişten uzak tavrıyla da takdir gördü. Evrim Alasya, ekranlardaki başarısının yanında paylaştığı içeriklerle de sevenlerinin ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.