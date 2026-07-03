Evrim Alasya bikinili tatil pozlarıyla mest etti

Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakteri canlandırıyor?



Evrim Alasya'yı son dönemde en çok konuşturan proje, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oldu. Oyuncu, bu yapımda "Kıvılcım" karakterine hayat veriyor. Toplumsal meselelere değinen ve geniş kitlelerce takip edilen dizide sergilediği performans, kariyerine yeni bir ivme kazandırdı. Kıvılcım karakteri, izleyicilerin diziye bağlanmasında önemli bir rol üstlendi. Yoğun çekim temposunun ardından oyuncunun tatile çıkması da bu yüzden hayranları tarafından yakından izlendi.