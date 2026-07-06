Hande Doğandemir Ege'yi fethetti

Hande Doğandemir ile Saadet Işıl Aksoy Bodrum'da ne yaptı?



İki oyuncu, Yalıkavak'taki bir plajda kameralara takıldı. Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfüne merak sardı ve saatlerce tahtanın üzerinde denge kurmaya çalıştı. Onun bu performansı sahildeki tatilcilerin de ilgisini topladı.



Hande Doğandemir tarafında ise tercih daha sakindi. Ege'nin serin sularında bol bol yüzen oyuncu, sıcaktan bunaldığı anlarda denize girip serinledi. Yüzme faslının ardından iskeleye çıkıp tuzlu sudan arındı, sonra da şezlonguna uzanıp güneşin tadını çıkardı. İki arkadaşın gün boyu süren neşeli halleri, tatil karelerine olduğu gibi yansıdı.



