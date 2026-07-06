Hande Doğandemir Ege'yi fethetti

Hande Doğandemir, meslektaşı ve yakın arkadaşı Saadet Işıl Aksoy ile birlikte tatil için Bodrum'u tercih etti. Yalıkavak sahilinde kamp kuran ikili, günün büyük kısmını denizde geçirdi. Sıcak havadan kaçmak isteyen oyuncular, hem yüzerek hem su sporlarıyla vakit geçirdi.
Hande Doğandemir ile Saadet Işıl Aksoy Bodrum'da ne yaptı?
İki oyuncu, Yalıkavak'taki bir plajda kameralara takıldı. Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfüne merak sardı ve saatlerce tahtanın üzerinde denge kurmaya çalıştı. Onun bu performansı sahildeki tatilcilerin de ilgisini topladı.
Hande Doğandemir tarafında ise tercih daha sakindi. Ege'nin serin sularında bol bol yüzen oyuncu, sıcaktan bunaldığı anlarda denize girip serinledi. Yüzme faslının ardından iskeleye çıkıp tuzlu sudan arındı, sonra da şezlonguna uzanıp güneşin tadını çıkardı. İki arkadaşın gün boyu süren neşeli halleri, tatil karelerine olduğu gibi yansıdı.
Hande Doğandemir ile Saadet Işıl Aksoy Bodrum'da ne yaptı?
İki oyuncu, Yalıkavak'taki bir plajda kameralara takıldı. Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfüne merak sardı ve saatlerce tahtanın üzerinde denge kurmaya çalıştı. Onun bu performansı sahildeki tatilcilerin de ilgisini topladı.
Hande Doğandemir tarafında ise tercih daha sakindi. Ege'nin serin sularında bol bol yüzen oyuncu, sıcaktan bunaldığı anlarda denize girip serinledi. Yüzme faslının ardından iskeleye çıkıp tuzlu sudan arındı, sonra da şezlonguna uzanıp güneşin tadını çıkardı. İki arkadaşın gün boyu süren neşeli halleri, tatil karelerine olduğu gibi yansıdı.
Hande Doğandemir kimdir?
Hande Doğandemir, Türk televizyon ve sinemasının tanıdık simalarından biri. 1983 doğumlu oyuncu, hem dizi hem film projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Doğal oyunculuğu ve sade tarzıyla kendine has bir yer edindi.
Kariyeri boyunca çeşitli yapımlarda başrol ve yan rollerde yer alan Doğandemir, ekran dışında da sanata dair projelerle ilgileniyor. Sosyal hayatında gösterişten uzak duruşu, onu meslektaşları arasında ayrı bir yere koyuyor.