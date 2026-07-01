Hadise hamile mi? Ünlü şarkıcıdan merak uyandıran sözler

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Hadise hamile mi sorusu, sanatçının bu açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Ancak sahnedeki sözler bir müjde değil, bir istek niteliği taşıyordu; şarkıcı hamile olduğunu değil, anne olmaya kendini hazır hissettiğini anlattı. Yani ortada bir bebek haberi bulunmuyor, sadece bu yöndeki niyetini dile getirmiş oldu.
Hadise hamile mi, sahnede ne söyledi?
İkinci kez hala olduğunu paylaşan Hadise, yeğenlerine duyduğu sevginin kendisinde uyandırdığı duyguları anlatırken konuyu kendi annelik isteğine bağladı. Sahnede, hala olmanın bile kendisini bu kadar etkilediğini, anne olunca neler hissedeceğini çok merak ettiğini söyledi. Kendini hazır hissettiğini, ancak önce doğru partneri bulması gerektiğini de esprili bir dille ekledi.
Bu sözler, hamilelik iddiasından çok bir gelecek planı olarak yorumlandı. Şarkıcının samimi üslubu ve içten anlatımı, gecenin en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.
Murat Boz tezahüratına Hadise'nin tepkisi ne oldu?
Hadise'nin doğru partneri bulması gerektiğini söylemesi üzerine salondaki seyirci hep bir ağızdan harekete geçti. Uzun yıllardır isimleri birlikte anılan ve yakın dostluklarıyla bilinen Murat Boz'u kastederek "Murat, Murat" diye seslendiler. Bu beklenmedik tezahürat karşısında bozuntuya vermeyen sanatçı, kalabalığa yalnızca gülümseyerek karşılık verdi. Sessiz kalması da ayrıca konuşuldu.
Hadise kimdir?
Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Türk pop müziğinin tanınan seslerinden biri. Kariyerine Belçika'da başlayan sanatçı, kısa sürede Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı parçasıyla temsil etti ve dördüncülük elde ederek uluslararası tanınırlık kazandı.
Sonraki yıllarda hem albümleri hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiren Hadise, televizyon ekranlarında jüri koltuğunda da yer aldı. Enerjik sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündeminin değişmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.