Hadise hamile mi? Ünlü şarkıcıdan merak uyandıran sözler

Hadise hamile mi, sahnede ne söyledi?



İkinci kez hala olduğunu paylaşan Hadise, yeğenlerine duyduğu sevginin kendisinde uyandırdığı duyguları anlatırken konuyu kendi annelik isteğine bağladı. Sahnede, hala olmanın bile kendisini bu kadar etkilediğini, anne olunca neler hissedeceğini çok merak ettiğini söyledi. Kendini hazır hissettiğini, ancak önce doğru partneri bulması gerektiğini de esprili bir dille ekledi.



Bu sözler, hamilelik iddiasından çok bir gelecek planı olarak yorumlandı. Şarkıcının samimi üslubu ve içten anlatımı, gecenin en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.



