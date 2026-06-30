20 kilo zayıfladı... Bergüzar Korel'in tatil pozları olay oldu

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de Leyla adında üç çocuğu oldu. Üç çocuk annesi olarak yoğun bir tempo sürdüren Korel, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı bu kareler de hayranlarının gündeminde geniş yer buldu.