20 kilo zayıfladı... Bergüzar Korel'in tatil pozları olay oldu

Bergüzar Korel, peş peşe yaptığı doğumların ardından 20 kilo verdiğini gösteren karelerle ilgi odağı oldu. Mavi mayosuyla objektife geçen oyuncunun fit hali, paylaşımına eklediği esprili notla birlikte gündem yarattı.
Bergüzar Korel kaç kilo verdi?
Bergüzar Korel, art arda yaşadığı doğumların ardından toplam 20 kilo verdi. Bu sürecin sonunda yakaladığı fit görünüm, sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne serildi. Takipçileri, oyuncunun yeni haline övgü dolu yorumlar yöneltti.
Korel, kilo verme yöntemine dair gündeme gelen iddialara da daha önce yanıt vermiş, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki söylentileri reddetmişti. Oyuncu bu değişimi disiplinli bir beslenme düzeni ve düzenli spora bağladı. Yani sonuç, belirli bir programa bağlı kalmanın getirdiği bir süreç olarak öne çıkıyor.
Bergüzar Korel paylaşımında ne dedi?
Oyuncunun en çok konuşulan tarafı, fotoğrafların altına düştüğü not oldu. Korel, çekim sırasında makyözünün kendisine sürekli poz tarifi verdiği anları mizahi bir dille aktardı.
"Düzgün durur musunuz, biraz cool olalım" gibi yönlendirmeleri esprili biçimde paylaşan oyuncu, kamera arkasındaki bu diyaloğu takipçileriyle paylaşınca gülümseten anlar ortaya çıktı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.
Bergüzar Korel kimdir?
Bergüzar Korel, Türk televizyon ve sinemasının tanınan oyuncularından biri. Sanatçı bir aileden gelen Korel, oyunculuk kariyerinde pek çok projede başrol üstlendi ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de Leyla adında üç çocuğu oldu. Üç çocuk annesi olarak yoğun bir tempo sürdüren Korel, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı bu kareler de hayranlarının gündeminde geniş yer buldu.