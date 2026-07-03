Çilingiroğlu ile yeni sevgilisinin arasındaki yaş farkı şaşkına çevirdi

Kaya Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Aslım Kan ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. İkili, önceki gün sahilde geçirdikleri keyifli saatlerle magazin gündeminin ilk sıralarına oturdu.
Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle Çeşme'de tatile başladı
Çift, önceki gün Dalyan bölgesindeki bir plaj tesisinde bir araya geldi. Deniz kenarındaki dinlenme alanında uzun süre kitap okuyan ikili, sakin bir güne merhaba dedi. Bir süre sonra tek başına suya giren Kaya Çilingiroğlu, yüzmesinin ardından sevgilisinin yanına döndü.
Gün ilerledikçe çift, yakın arkadaşlarıyla buluşup birlikte yemek yedi. Akşam saatlerine doğru yeniden denize giren ünlü isme sevgilisi eşlik etmedi, kıyıdan izlemeyi tercih etti. İkili, günün sonunda plajdan ayrılırken basın mensuplarıyla karşı karşıya geldi.
Kaya Çilingiroğlu yaş farkı sorusuna ne yanıt verdi?
Plajdan çıkışta gazetecilerle karşılaşan çifte en çok merak edilen soru yöneltildi. 62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu ile kendisinden 26 yaş küçük olan Aslım Kan arasındaki yaş farkı gündeme geldi.
Bu soruyu duyan Kaya Çilingiroğlu, herhangi bir açıklama yapmamayı seçti ve sessizliğini korudu. Çiftin bu tavrı, ilişkileriyle ilgili merakı daha da artırdı.
Kaya Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında?
Kaya Çilingiroğlu, 22 Ocak 1964 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi ve 62 yaşında. Ailesi Trabzon'un Sürmene ilçesi kökenli olan ünlü isim, çocukluğundan itibaren sporun içinde büyüdü. Yüzmede elde ettiği başarılarla Türk Yüzme Milli Takımı'nın kaptanlığına kadar yükseldi.
Sporculuğun yanında iş dünyasında da farklı alanlarda faaliyet gösteren Çilingiroğlu, yıllar içinde spor yorumculuğuyla ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Racketball ve golf branşlarında Türkiye şampiyonlukları bulunan ünlü isim, özel hayatıyla da uzun süredir magazin basınının gündeminde. Daha önce üç evlilik yapan Çilingiroğlu, bu evliliklerinden bir kız ve bir erkek çocuk babası oldu.