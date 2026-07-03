Çilingiroğlu ile yeni sevgilisinin arasındaki yaş farkı şaşkına çevirdi

Kaya Çilingiroğlu yaş farkı sorusuna ne yanıt verdi?



Plajdan çıkışta gazetecilerle karşılaşan çifte en çok merak edilen soru yöneltildi. 62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu ile kendisinden 26 yaş küçük olan Aslım Kan arasındaki yaş farkı gündeme geldi.



Bu soruyu duyan Kaya Çilingiroğlu, herhangi bir açıklama yapmamayı seçti ve sessizliğini korudu. Çiftin bu tavrı, ilişkileriyle ilgili merakı daha da artırdı.