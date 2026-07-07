Beğeni yağdı... Mine Tugay bikinili pozlarıyla sere serpe

Uzun oyunculuk serüveninde "Gönül Yarası", "Gülbeyaz", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" ve "Medcezir" gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise "Yalı Çapkını" kadrosuna dahil oldu. Sahne ve set deneyimiyle olgunlaşan oyunculuğu, onu yıllar içinde aranan isimlerden biri yaptı. Şimdilerde kameralardan biraz uzak dursa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyor. Son kareleri de bunun en taze kanıtı oldu.

