Beğeni yağdı... Mine Tugay bikinili pozlarıyla sere serpe

Mine Tugay, sosyal medya hesabından yayımladığı bikinili kareleriyle kısa sürede gündeme geldi. Formunu koruyan oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden bol bol beğeni ve yorum topladı. İşte o paylaşımın ayrıntıları ve merak edilen ismin kısa hikâyesi.
Mine Tugay bikini kareleriyle yazı başlattı
Oyuncu, tatil havasındaki fotoğraflarına şiirsel bir not da iliştirdi. Karelerin altına "Güneşten kaçarken rüzgara rastladım; saçlarıma özgürlüğü, ruhuma ferahlığı bıraktı" cümlelerini yazdı. Bu içten paylaşım, hayranlarından anında karşılık buldu. Bir süredir setlerden uzak duran Mine Tugay, hem enerjisi hem de fit görünümüyle akıllardan çıkmadığını bir kez daha kanıtladı. Yorum kısmı da kısa sürede övgü mesajlarıyla doldu, "hiç değişmemiş" diyenler birbiriyle yarıştı.
Mine Tugay kimdir?
Geniş kitleler onu asıl "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle tanıdı. Kanal D'de yayımlanan bu yapım, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ekranda kendine sağlam bir zemin edinen sanatçı, sonrasında farklı türlerdeki projelerde de boy gösterdi.
Uzun oyunculuk serüveninde "Gönül Yarası", "Gülbeyaz", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" ve "Medcezir" gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise "Yalı Çapkını" kadrosuna dahil oldu. Sahne ve set deneyimiyle olgunlaşan oyunculuğu, onu yıllar içinde aranan isimlerden biri yaptı. Şimdilerde kameralardan biraz uzak dursa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyor. Son kareleri de bunun en taze kanıtı oldu.