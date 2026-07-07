Eda Taşpınar şovunu yaptı! "Bikini izi sevmiyorum" dedi ve...

Eda Taşpınar, Ege'nin karşı kıyısından paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. Bronz teni ve kendine has tarzıyla tanınan sosyetik isim, tatil pozlarını takipçileriyle buluşturunca yorumlar da peş peşe düştü. İşte o paylaşımların hikâyesi ve merak edilen ismin kısa öyküsü.
Eda Taşpınar yeni pozlarıyla yaz sezonuna damga vurdu
Aslında Taşpınar'ın bu yaz sosyal medyayı hareketlendirmesi ilk değil. Sezon başında "I don't like tan lines", yani "Bikini izlerinden hoşlanmıyorum" notuyla paylaştığı fotoğraf günlerce konuşuldu. O cesur kare kimini şaşırttı, kimini güldürdü; paylaşımın altına binlerce yorum yağdı. Kısacası yaz daha başlamadan adını gündeme yazdırdı.
Şimdi sıra Mikonos karelerinde. Yılın büyük bölümünü Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, adanın masmavi sularıyla verdiği pozları hesabına ekledi. Takipçileri bir yandan formunu, bir yandan tatil kombinlerini konuştu. Sonuçta ünlü isim, bu yaz da sosyal medyanın en çok gündeme oturan simalarından biri oldu.
Eda Taşpınar kimdir?
1 Mayıs 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle Miami'ye taşındı, bir süre orada okudu, sonra Türkiye'ye dönüp Robert Koleji sıralarına oturdu. Moda tutkusu onu Londra'ya kadar sürükledi; hem London College of Fashion'da hem de Central Saint Martins'te eğitim aldı.
"Dişi Fedon" lakabıyla anılan Taşpınar, yıllar içinde cemiyet hayatının en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Modacılığın yanında kendi adını taşıyan güneş yağlarını Mikonos ve St. Tropez gibi adreslerde satışa sundu. Bugün vaktinin çoğunu Ege kıyılarında geçiren sosyetik isim, sosyal medyayı da elinden hiç bırakmıyor. Her paylaşımı, kısa sürede magazin sayfalarına taşınıyor.