Eda Taşpınar şovunu yaptı! "Bikini izi sevmiyorum" dedi ve...

Şimdi sıra Mikonos karelerinde. Yılın büyük bölümünü Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, adanın masmavi sularıyla verdiği pozları hesabına ekledi. Takipçileri bir yandan formunu, bir yandan tatil kombinlerini konuştu. Sonuçta ünlü isim, bu yaz da sosyal medyanın en çok gündeme oturan simalarından biri oldu.



