İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazetecilere yönelik adli süreçte yeni gelişme yaşandı. Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin açıklamaları nedeniyle başlatılan süreçte tutuklandı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapıldığı iddiasıyla gazeteciler hakkında işlem başlattı. Bu kapsamda Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki gazeteci, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hâkimlik, iki gazetecinin tutuklanmasına karar verdi.

Saymaz ve Ağırel de soruşturma kapsamında

Aynı süreçte gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de soruşturmaya ilişkin açıklamaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki gazeteci hakkında imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma, fon işlemlerine ilişkin iddialar ve bu iddialar hakkında yapılan açıklamalar üzerinden devam ediyor. Gazeteciler hakkındaki suçlamalar yargı sürecinde değerlendirilecek.