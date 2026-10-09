Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, suçla mücadelede kararlılık mesajı verirken yargı süreçlerinin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Suç işlediği belirlenen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Erdoğan, kamuoyunda yürütülen tartışmalarda kişilerin hedef alınmasına ve yargısız infaz yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

“Suçu sübut bulanın yakasına yapışırız”

Yargının suç işleyenler hakkında gerekli işlemleri yapacağını belirten Erdoğan, suçun kesinleşmesi durumunda kendilerinin de tereddüt etmeden harekete geçeceklerini söyledi. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yargı, suç işleyenin yakasına zaten yapışır. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz biz de yapışırız. Fakat şu da bilinsin ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infazda bulunmasına asla izin vermeyiz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkârlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz, gideceğiz. Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz ne de birilerinin yalan rüzgârına kendimizi kaptıracağız. Milletim bize güvensin ama aynı zamanda sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına karşı uyanık ve dikkatli olsun. Biz gerekeni yapıyoruz, tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.”

“Milletim bize güvensin” çağrısı

Erdoğan, açıklamasında adalet, ahlak, vicdan ve hakkaniyet ilkelerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Süreçlerin belirli çevrelerin yönlendirmesiyle yürütülmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi fırsatçılık yapıldığını savunduğu girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Paylaşımında herhangi bir kişi veya kurumun adını doğrudan anmayan Erdoğan, suçla mücadele edilirken hukuki ve vicdani sınırların korunacağı mesajını verdi.