Black Friday kapsamında Fenerium, özellikle sezon sonu ürünlerinde derin indirimler başlattı. Puma markalı maç malzemeleri ve outlet koleksiyonu ön planda yer alırken, 3 al 2 öde gibi promosyonlar da devrede. Ücretsiz kargo eşiği 2500 TL'ye indirildi ve üye olanlara ekstra yüzde 10 indirim kuponu veriliyor. Bu kampanya, Fenerium'un yıllık en büyük indirim dalgası olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbisine özel yeni eklenen ürünlerle birlikte yüzde 50’ye varan özel bir indirim kampanyası da başladı.

Fenerium Black Friday İndirim Kodları 2025

Fenerium'un 2025 Black Friday indirim kodları, kupon siteleri üzerinden erişime açıldı. En popüler kodlardan biri "I75EHUHV3" olarak öne çıkıyor; 700 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL indirim sağlıyor. Tüm ürünlerde geçerli yüzde 5 indirim için genel bir kod mevcut, ayrıca seçili kategorilerde yüzde 10'a varan ekstra tasarruf fırsatları var. Kodlar, ödeme ekranında sepete eklenerek anında uygulanıyor.

Bu kodlar, Picodi, İndirimkuponum ve Kupon Burada gibi platformlarda listeleniyor. Örneğin, voleybol formalarında yüzde 20'ye varan indirim ve basketbol tekstil ürünlerinde yüzde 30 fırsatlar kodlarla destekleniyor. Kullanıcılar, kodun geçerliliğini sepette test edebiliyor; bazıları sınırlı stokla çalışırken, diğerleri Kasım sonuna kadar uzatıldı. Fenerium, bu kodlarla taraftarlara sezonluk ürünlerde bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Fenerium Genel İndirim Dönemleri

Fenerium, Black Friday dışında yıl boyu çeşitli indirim dönemleri düzenliyor. 11.11 kampanyası gibi özel etkinliklerde yüzde 20'ye varan fırsatlar devreye giriyor, sonbahar-kış sezon indirimleri ise yüzde 50'ye ulaşıyor. Outlet bölümü sürekli yüzde 75 indirimle çalışıyor ve hediye kartları 20 bin TL'ye kadar seçenek sunuyor.

Bu dönemler, Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlarda da genişliyor. Fenerium üyeliği, her alışverişte yüzde 10 indirim sağlıyor ve 2500 TL üzeri ücretsiz kargo standart hale geliyor. Taraftarlar, e-bültenlere abone olarak yeni kodları anında öğrenebiliyor. İndirimler, Fenerbahçe ruhunu taşıyan ürünlere erişimi kolaylaştırıyor ve kulübe destek olmayı teşvik ediyor.

Fenerium Black Friday Alışveriş İpuçları

Fenerium Black Friday alışverişinde, kodları önceden kopyalayıp sepette denemek en pratik yol oluyor. Maç malzemeleri gibi popüler ürünlerde stoklar hızla tükeniyor, bu yüzden erken hareket etmek avantaj sağlıyor. Ücretsiz kargo ve taksit seçenekleri, toplam maliyeti düşürüyor. Kampanya sonunda Cyber Monday fırsatları da eklenecek, bu da ekstra kodlar getirecek.