Emin Çapa, 1967 yılında İzmit’te doğdu. Taşrada büyüdü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe 1984’te Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başladı. Ekonomi muhabirliğine, Tempo dergisinde ilk kadrolu ekonomi muhabiri olarak adım attı. Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucu kadrosunda yer aldı. Çapa, kısa süre TİSK’te endüstri ilişkileriyle ilgilendi, ardından Sabah gazetesinde beş yıl ekonomi muhabiri ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Emin Çapa kimdir?

Gazetecilik kariyerini TÜSİAD’da başkan danışmanlığı ile sürdürdü. 1999’da CNN Türk bünyesine katıldı, ekonomi editörlüğü ve ekonomi müdürlüğü görevlerini üstlendi. “Dünyanın 1001 Hali”, “Aklın İzi”, “O Sırada” gibi programları hazırladı ve sundu. Ekonomi bültenlerinde ekonomi gündemini sade bir anlatımla izleyiciye aktardı. Seçim yayınlarında CNN Türk ekranında saatlerce analiz yaptı, canlı programlarla gündem belirledi.

Halk TV’ye geçtikten sonra çeşitli televizyon ve dijital platformlarda programlar sundu. Ekonomi, bilim, güncel gelişmeler gibi konularda içerikler üretti. Medya ve iletişim alanında şirketlere eğitim verdi, üniversitelerde konferanslar verdi. Bilimsel gelişmeleri, astronomi yayınlarını ve teknolojiyi yakından izliyor. Bahçıvanlık, sanat tarihi, askeri strateji ve arkeoloji gibi alanlara ilgi duyuyor.

Ekonomi haberleriyle kendine has bir ün yapan Emin Çapa evli, bir çocuk babası. Medya, ekonomi ve bilim alanındaki birikimini geniş bir izleyici kitlesine aktarıyor. Çapa her zaman kullandığı o sade, anlaşılır diliyle ekonomi ve bilimsel konularda geniş kitlelere ulaşıyor.