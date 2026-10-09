Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla Bayraklı Belediyesi ile belediye iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturmada süreç adli makamlara taşındı. Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dijital materyaller ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Eski belediye başkanı, parti yöneticileri ve bürokratlar adliyede

Emniyetteki sorguları tamamlanan 43 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Serdar Sandal’ın oğlu Y.S., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve YENİ Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. yer alıyor. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularına başlandı.