Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

4 şüpheli serbest bırakıldı

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde emniyetten Adliye'ye sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı. Bayraklı Belediyesi'nin Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklama talebiyle, 14 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişi ise Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.