Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 4’ü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27’si tutuklama, 14’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

6 tutuklu, 9 adli kontrol, 4 mahkemeden serbest

Nöbetçi mahkeme, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli için ise adli kontrol kararı verdi. Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, şu ana kadar toplam 19 şüpheli hakkında karar verdi. Şüphelilerin ilk grubu mahkemede savunma yaparken, diğer gruptaki şüphelilerin savunmalarının alınmasına devam edildi.

işte tam liste



Operasyon kapsamında adliyede nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerin hangisine ne karar verildi;

1. Serdar SANDAL - TUTUKLANDI

2. Berk ULUSAL - TUTUKLANDI

3. Hulusi BAŞARAN - TUTUKLANDI

4. Şehriban AKI - TUTUKLANDI

5. Buket CEYLAN - TUTUKLANDI

6. Osman AKSEKİ - TUTUKLANDI

7. Gaffar AKKEL - TUTUKLANDI

8. Yağız SANDAL - TUTUKLANDI

9. Halil ULUSAL - TUTUKLANDI

10. Veysel Vafı DARGA - TUTUKLANDI

11. Sinan DEMİRKAYA - TUTUKLANDI

12. Murat YILMAZ - TUTUKLANDI

13. Şahidi Ramazan ÖZGÜR - TUTUKLANDI

14. Doğu Cem GÜMÜŞ - TUTUKLANDI

15. Aziz PAZARLIOĞLU - TUTUKLANDI

16. Didem GÜLTEKİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

17. Hakkı Can ÖZLÜ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

18. Osman Çağrı ŞAHİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

19. Rahşan Eylem EMİR NAZCAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

20. Erdal KOZAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

21. Gamze Fırat KARATAŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

22. Ahmet ACAR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

23. Rukiye DUMAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

24. Cem ÇINAR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

25. Levent ÖLÇER - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

26. Firdevs ŞEKERCİ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

27. Yusuf METİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

28. Binali BİNGÖL - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

29. Erman PEKER - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

30. Kadriye Dilek TEMUR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

31. Sezen AÇIKGÖZ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

32. Neslihan SIRIK - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

33. Şahin AÇIKGÖZ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

34. Soner GÜMÜŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

35. Nuray DEMİRKAYA GÜNEŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

36. Esengül ÖZKIR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

37. Mehmet Fatih ERKUT - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

38. Mehmet Cengiz SARIOĞLU - SAVCILIKTAN SERBEST

39. Irmak ÖZKESKİN BOSTANCI - EMNİYETTEN SERBEST

40. Özlem YÜKSEL - EMNİYETTEN SERBEST

41. Ertuğrul CİVELEK - EMNİYETTEN SERBEST

42. Tufan EKER - EMNİYETTEN SERBEST

43. Hatice TATLI - EMNİYETTEN SERBEST

44. Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU - HAKİMLİKTEN SERBEST

45. İnan ACAR - HAKİMLİKTEN SERBEST

46. Güngör ÖZER - HAKİMLİKTEN SERBEST

47. Nur ATEŞ - HAKİMLİKTEN SERBEST