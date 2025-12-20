Burdur’da polis ekipleri tarafından Isparta-Burdur karayolu üzerinde gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında, İ.E. idaresindeki 64 AEN 398 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi.

Ceza Yazılmaması İçin Polise Direndi

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü, polis ekiplerine uzun süre ceza yazılmaması için ikna çabasında bulundu. Sürücü, olay sırasında polis ekiplerine tehditler savurdu ve şöyle dedi:

"Ben Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz. Araba sizin olsun."

Tehdit ve İhlal Sonucu Ceza Kesildi

Polis ekiplerinin görevini yapmasına rağmen sürücü tutanağı imzalamayı reddetti ve, "Siz kendinizi efe mi sanıyorsunuz. Sizin ancak gücünüz bana yeter" sözleriyle tehditlerde bulundu. Bunun üzerine İ.E.’ye 7 bin 437 lira idari para cezası kesildi, otomobili ise otoparka çekildi.