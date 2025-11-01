Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Burdur-Tefenni-Çavdır yolu açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, “Burada 92 kilometrelik Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor; bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Burdur’da gerçekleştirilen törene katılan Bakan Uraloğlu, konuşmasında kentin tarihi ve kültürel zenginliğine dikkati çekti. Uraloğlu, “Burdur, binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Burdur, tarım ve hayvancılığın merkezi, mermerciliğin başkenti, Sagalassos ve Kibyra gibi antik kentleriyle tarih hazinesi, Salda Gölü ve İnsuyu Mağarasıyla doğa harikası bir ilimiz. Milattan önce 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi Hacılar Höyüğünü bağrında taşıyan Burdur’un her bir köşesi, bir tarih kitabıdır ve Friglerden-Lidyalılara nice medeniyetin günümüze ulaşan nefesidir. Bu nedenle Burdur’un AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri var. İlimizin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de burada 92 kilometrelik Burdur - Tefenni - Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor; bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Dört bir yanı yüksek standartlı yollarla donatıyoruz”

Uraloğlu, karayollarının ülke ekonomisindeki stratejik önemine değinerek, “Bir kamyon dolusu buğdayı pazara, bir otobüs turisti Salda’ya, bir tır dolusu mermeri limana; aktarmasız ve hızlı oluşuyla geciktirmeden ulaştırır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karayollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 23 yıldır da karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis ettik. Bu yatırımlarımız, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardık”

Burdur’un ulaştırma altyapısında kaydettiği ilerlemelere değinen Bakan Uraloğlu, “Burdur, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlenmektedir. 2002 yılında 47 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 km’ye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 427 km BSK kaplamalı yol ile Burdurluları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu, Çavdır-Gölhisar Yolu, Çeltikçi-Ağlasun Yolu, Bucak Sanayi Köprülü Kavşakları gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Taşkapı - Ağlasun Yolu, Gölhisar - Çameli Yolu, Isparta - Burdur (Dostluk Yolu), Kızılkaya - Korkuteli Yolu, Söğüt - Seydikemer Yolu ve Bucak Çevre Yolu gibi 8 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Burdur’da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz açılışı için bir araya geldiğimiz Burdur - Tefenni - Çavdır Yolumuzdur. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla; mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren 92 kilometrelik güzergâhın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü’nü de inşa ettik. Ayrıca bu yolumuzla; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden ülkemizin güneybatısında yer alan Antalya ve Muğla gibi önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını da yükseltmiş olduk. Bu yolu kullanan sürücü ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Proje ile ayrıca, Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerin daha ekonomik yapılmasını sağlayan önemli bir ulaşım ve nakliye koridoru daha oluşturduk” mesajı verdi.

Açılış törenine, Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.