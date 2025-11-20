Türk oyuncu Ege Tanman, çocuk yaşta başladığı kariyeriyle televizyon ve sinema dünyasında tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bursa doğumlu sanatçı, özellikle duygusal performanslarıyla izleyicilerin hafızasında yer eden roller üstlendi ve uzun yıllara yayılan projelerde yer aldı.

Ege Tanman Kimdir? Hayatı ve Kariyer Başlangıcı

Ege Tanman, 26 Şubat 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuk serüveni dört yaşındayken Kınalı Kar dizisinde Efe karakteriyle başladı. Bu rol, yeteneğini yapımcıların dikkatine sundu ve kısa sürede çocuk oyuncu olarak çeşitli projelere davet aldı. Erken dönemde Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yusufçuk gibi yapımlarda rol aldı. Spor dallarına ilgi duyan Tanman, futbol, tenis, yüzme ve buz pateni gibi aktivitelerle çocukluğunu geçirdi. Bursa kökenli ailesinin desteğiyle ekran karşısında doğal bir yetenek sergiledi.

Ün Kazandıran Rol: Babam ve Oğlum

Ege Tanman'ı ülke çapında tanınan bir isim haline getiren proje, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum filmi oldu. Filmde Deniz karakterini canlandıran Tanman, duygusal sahnelerdeki performansı ile büyük beğeni topladı. Bu rol, çocuk oyuncu olarak geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve sinema kariyerinin dönüm noktası olarak kabul edildi. Aynı dönemde Kezban Yenge, Sev Kardeşim gibi dizilerde de yer aldı. 2008 yılında Çocuk filminde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

Televizyon Kariyeri ve Diğer Projeler

Ege Tanman, Bez Bebek dizisinde uzun soluklu bir rol üstlendi ve Emre karakteriyle seyircinin sevgisini kazandı. Leyla ile Mecnun dizisinde Kaan rolüyle yetişkinlik dönemine geçiş yaptı. Bu dizi, geniş hayran kitlesi edinmesinde etkili oldu. Şubat ve Ben de Özledim gibi yapımlarda da rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra DJ'lik yapan Tanman, müzik alanında da faaliyet gösterdi. Kariyeri boyunca hem televizyon hem sinema projelerinde yer alarak çok yönlü bir sanatçı profili çizdi.

