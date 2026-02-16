Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde bu hafta 11 ilde yeni kura çekilişlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci 29 Aralık’ta başladı ve 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 ve Kocaeli’nde 10 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

29 Aralık 2025 ile 8 Şubat tarihleri arasında Adıyaman’dan Kocaeli’ne kadar birçok ilde gerçekleştirilen çekilişlerle toplam 58 ilde 213 bin 451 sosyal konutun sahipleri noter huzurunda belirlendi. Sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 16-22 Şubat haftasında paylaşılacak yeni kura takvimiyle birlikte 11 ilde daha 98 bin 839 ailenin konut heyecanı yaşayacağını belirterek, çalışmaların adım adım ilerlediğini ifade etti.

Yeni haftanın takvimi belli oldu

Yeni haftaya ait kura takvimine göre;

16 Şubat’ta Eskişehir’de 6 bin 55, Karaman’da 1550 konut,

17 Şubat Salı günü Konya’da 15 bin 200, Sakarya’da 6 bin 633 konut,

18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8 bin 190, Kırklareli’nde 2 bin 255 konut,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12 bin 165 konut,

20 Şubat Cuma Adana’da 12 bin 400, Çanakkale’de 3 bin 276, Gaziantep’te 13 bin 890 konut,

21 Şubat Cumartesi ise Bursa’da 17 bin 225 konut için hak sahipleri belirlenecek.

Bu planlamayla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası tamamlanmış olacak. 22 Şubat itibarıyla kura yapılan il sayısının 69’a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 312 bin 290’a ulaşması bekleniyor.