Son Mühür - Birçok kişi telefonlarını yastığın altında, şiltenin üzerinde ya da başucunda tutuyor. Bu durum ise “Telefonlar kansere neden olur mu?” sorusunu gündeme getirdi. NHS Pratisyen Hekimi Dr. Hana Patel, telefonların yaydığı radyofrekans dalgalarının iyonlaştırıcı olmayan spektrumda yer aldığını ve DNA’ya zarar verecek enerji taşımadığını belirterek, kanser riskiyle ilgili iddiaları reddetti. Dr. Patel, “Cep telefonu kullanımı ile kanser arasında doğrudan bir ilişkiyi kanıtlayan kesin bilimsel veri yok” diye konuştu.

Telefonla uyumanın en önemli zararlarından biri, uyku düzenini olumsuz etkilemesidir. Uzmanlar, bildirimler ve titreşimlerin fark edilmeden beyni uyararak derin uyku ve REM evresine geçişi engellediğini vurguluyor. Ayrıca, ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılayarak biyolojik saatin (sirkadiyen ritmin) gecikmesine neden oluyor. Bu da sabahları yorgun kalkmaya, gün içinde konsantrasyon sorunlarına ve uzun vadede anksiyete ile depresyon riskinin artmasına yol açabilir.

Yangına sebebiyet verebilir

Telefonların yastık altında şarj edilmesi, cihazın aşırı ısınarak yangına neden olabileceği uyarılarıyla dikkat çekiyor. Araştırmalar, insanların %74’ünün telefonlarını gece boyunca yatak odasında şarj ettiğini, %11’inin ise doğrudan yastık altında bıraktığını gösteriyor. Uzmanlar, güvenlik standartlarına uygun olmayan şarj cihazlarının yangın ve elektrik çarpması riskini yükselttiğini vurguluyor.

Hijyenik değil