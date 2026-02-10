Türkiye’nin yakından tanıdığı sosyal medya fenomeni Danla Biliç’e yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkındaki dava sonuçlandı. İstanbul’da bir restoranda gerçekleşen darp olayının ardından hakim karşısına çıkan Çetin, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Yargılama süreci İstanbul Adliyesi’nde başladı

Kamuoyunda "Danla Biliç" ismiyle tanınan Neslihan Damla Aktepe’yi hem ölümle tehdit ettiği hem de Eyüpsultan’daki bir spor tesisinin restoranında darbettiği öne sürülen Berk Çetin’in yargılanmasına başlandı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Çetin hazır bulundu. Mahkeme salonunda savunmasını yapan sanık, yaşananların bir hata olduğunu dile getirerek büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Kamera kayıtları iddiaları doğruladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, olayın perde arkasındaki çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Danla Biliç’in emniyet birimlerine başvurarak şikayetçi olmasıyla derinleşen soruşturmada, sanık Berk Çetin ifadesinde sadece anlık bir öfkeyle itme eyleminde bulunduğunu savunsa da teknik incelemeler gerçeği ortaya koydu. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bilirkişiler, sanığın Aktepe’nin kafa ve yüz bölgesine yönelik fiziksel saldırıda bulunduğunu raporladı. Uzlaştırma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine yargı süreci hız kazandı.

Mahkeme kararı: 5 ay hapis ve HAGB kararı

Davanın ilk celsesinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, toplanan deliller ve sanığın itirafları doğrultusunda Berk Çetin’i "Kasten yaralama" suçundan mahkum etti. Sanığa 5 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, sanığın geçmişi ve duruşmadaki tutumunu göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı (HAGB). Bu kararla birlikte, sanığın belirli bir denetim süresi içerisinde benzer bir suç işlememesi durumunda ceza hukuki sonuç doğurmayacak.