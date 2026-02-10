Son Mühür- Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi, son bölümleriyle izleyicinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizinin reyting performansı yakından takip ediliyor.

Son günlerde kulislerde dolaşan final iddiaları, izleyicilerin “Rüya Gibi final mi yapıyor?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu.

Reyting sonuçları dizinin geleceğini belirleyecek

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin 13 bölüm yayın garantisi bulunuyor. Ancak dün akşam ekrana gelen 10. bölümün reyting sonuçları, dizinin ekrandaki kaderi açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Kanal yönetiminin, dizinin devam edip etmeyeceği konusunda reyting performansını belirleyici unsur olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Başrol oyuncusundan sürpriz veda

Final söylentilerinin gölgesinde diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Celil Nalçakan’ın projeye veda edeceği öğrenildi.

Nalçakan’ın canlandırdığı kuaför Tarık karakterinin hikayesinin sona ermesi, dizide önemli bir kırılma noktası olarak yorumlandı.

Duygusal sahne izleyiciyi ekran başına kilitledi

Tarık karakteri, 10. bölüm ön izlemesinde kızı Çiğdem ile hastane odasında yaptığı duygusal konuşmayla izleyicilerin dikkatini çekti.

Tarık’ın kızına söylediği, “Beni affet ama benim için değil, kendin için… İçindeki bu öfkeyle yaşamaman için…” sözleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.