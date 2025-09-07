Flört alışkanlıkları her geçen gün değişiyor ve genç kuşak bu değişime yeni kavramlarla yön veriyor. Son dönemde öne çıkan “Shrekking” akımı, sosyal medyada milyonlarca etkileşim alarak dikkatleri üzerine çekti. Shrek filmindeki ogre karakterinden esinlenen terim, daha az çekici bulunan partnerlerle ilişki kurma eğilimini ifade ediyor.

Çekiciliği ikinci plana atıyorlar

Shrekking, mizahi bir dille “çirkin partner seçmek” olarak adlandırılsa da, özünde gençlerin dış görünüşten çok karaktere önem verdiği bir yaklaşımı yansıtıyor. Bu akıma katılan kullanıcılar, estetik olarak daha az ilgi çekici kişilere şans vererek güvenilir ve gerçek ilişkilere ulaşmayı umuyor. Ancak sosyal medyadaki paylaşımlar, bu denemenin çoğu zaman hayal kırıklığı ile sonuçlandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar: Mutluluk garantisi değil

İlişki koçu Amy Chan, bu davranışın yeni olmadığını ancak yanlış beklentiler yaratabileceğini belirtiyor. Chan’a göre çekiciliğin zamanla gelişebileceği fikri doğru olsa da, “daha az çekici partnerin daha iyi bir ilişki sunacağı” düşüncesi büyük bir yanılgı. Uzmanlar, düşük standartlarla başlanan ilişkilerin mutluluk garantisi taşımadığını vurguluyor.

Sosyal medyada tartışma büyüyor

TikTok’ta #Shrekking etiketiyle yapılan paylaşımlar, gençlerin bu konuya dair farklı deneyimlerini gündeme taşıyor. Bazı kullanıcılar, daha az çekici buldukları kişilere şans vermenin olumlu bir deneyim olduğunu savunurken, çoğu paylaşım hayal kırıklığını öne çıkarıyor. Bu durum, modern ilişkilerde beklentilerin ve algıların hızla değiştiğini gösteriyor.

Görünüşten öte bir arayış

Shrekking akımı, gençlerin flört dünyasında yeni yollar denediğini gösterse de mutluluk arayışında tek başına çözüm sunmuyor. Uzmanlar, ilişkilerin temelinde güven, saygı ve iletişimin olduğunun altını çiziyor. Görünüşün ötesinde değer arayışı önemli olsa da, düşük standartlarla kurulan ilişkilerin kalıcı mutluluk getirmediği gerçeği dikkat çekiyor.