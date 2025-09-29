Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu’nun tahliye edilmesine tepki gösterdi ve “Yarına kalır, yanına kalmaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Tengioğlu’nu 12 ay hapis cezasına çarptırdı ancak tahliyesine hükmetti. Kararın ardından CHP’den sert tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahliyeye tepki gösterdi.

Günaydın, “Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı” ifadelerini kullandı.

Günaydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Tıpkı önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran at hırsızı ve saldırıyı ustaca planlayanlarda olduğu gibi. Yarına kalır, yanına kalmaz” ifadeleriyle tepki gösterdi.