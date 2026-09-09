Son Mühür- Yaklaşık 2,5 yıllık zorunlu molanın ardından koltuğa dönüşü olaylı bir süreç sonunda gerçekleşen Kemal Kılıçdroğlu, aradan geçen zamanda siyasetin rüzgarını kendi lehine çevirmekte kararlı görünüyor.

Özgür Özel ve arkadaşlarının, ''sokağa çıkamaz'' eleştirilerine önce Mersin ardından İzmir programıyla cevap veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'e akan insan seliyle CHP'deki yeni dönemin beklenenden iddialı geçeceğini gözler önüne sermeyi başardı.



Şimdi önünde yeni MYK var...



CHP'deki parti içi iktidar savaşının en hararetli olduğu süreçte ilan edilen MYK'dan ilk fire, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek olmuştu.

Şimşek'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından MYK'da bir süredir konuşulan değişim için düğmeye basıldığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleştirilecek MYK'da, dikkat çekici değişikler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İzmir'in koltuk sayısı bire inebilir...



İzmir'i MYK'da temsil eden Devrim Barış Çelik ve partinin tecrübeli ismi Rıfat Nalbantoğlu'ndan bir ismin MYK'ya vedası gündemde.



Bu ismin Genel Sekreter olarak görev yapan Rıfat Nalbantoğlu olması bekleniyor.

Ancak Başkent kulislerine göre MYK'daki değişim bununla sınırlı kalmayacak.

Kimlerin adı geçiyor?



Parti Sözcüsü Müslim Sarı'yla, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın koltukları arasında bir değişim olması da gündemde.

Her ikisi de MYK'da yer almaya devam etse de örgütler Sarı'nın, Parti Sözcülüğünün ise Sarıbal'ın yeni görev alanı olabileceği konuşuluyor.

Berhan Şimşek'ten boşalan koltuk için en güçlü aday olarak partide üçüncü yol arayışında olan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ismi öne çıkmış durumda.