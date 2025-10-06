Buca’da belediye işçilerinin günler süren grevi sona erdi ancak ilçede çöp sorunu çözülmedi. Toplanmayan atıklar özellikle sanayi bölgesi olarak bilinen Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi’nde yollara kadar taştı.

Yollarda biriken çöp yığınları, hem kötü koku hem de yoğun trafik nedeniyle büyük tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, hastalık riski ve çevre kirliliği nedeniyle Buca Belediyesi’ne sert tepki gösterdi.

Trafik durma noktasına geldi

Çöplerin yollara taşması nedeniyle araç geçişleri zorlaştı. Bazı sürücüler, Aydın Hatboyu Caddesi’nde çöp dağları nedeniyle ilerleyemediklerini, yolların adeta “tek şeritli bir labirente” dönüştüğünü söyledi.

Hem esnaf hem de mahalle sakinleri, durumun yalnızca kötü koku değil, trafik güvenliği açısından da tehlike yarattığını dile getirdi.

“Milleti kandırıyorlar”

Vatandaşlardan Yusuf Altıntaş, belediyeye tepki göstererek şunları söyledi: “Milleti kandırıyorlar. Ondan sonra oy aldı mı o gel keyfim gel. Bundan sonra oy yok onlara. Ya gözleri yok mu? Görmüyorlar mı?

Sadece ceplerini mi düşünüyorlar? Milleti düşün. Millet onları oraya gönderiyor. İnsan işi değil bu. Hastalık yayıyor çevreye.”

“Aylardır aynı rezillik sürüyor”

Bir başka vatandaş Kamran Çelik, sorunun yeni olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Bu rezillik, kepazelik. Bu bir kereye mahsus bir durum değil, aylardır böyle.

Defalarca yangın çıktı, itfaiye gelmesine rağmen tonlarca su gitti buraya. Barajlarda su kalmadı diyorlar, e su buna gidiyor.

Şurada bir esnafımızın tabelası yandı, araçları zor kurtardık yangından. Bu rezilliğe bir çözüm bulunması çok iyi olur. Bütün esnaflar şikayetçi.”

“İki araba geçemiyor, belediye nerede?”

Vatandaşlardan Muhammet İlgen ise çöp yığınlarının trafiği felç ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “İki araba geçemiyor. Bu çöplerden yüzüyor abi. Bir belediye bu çöpleri nasıl toplamaz? Bu çöplerin vergisini almıyor mu? Nasıl bir belediyecilik bu ya? Bu çileyi her gün çekiyoruz.”