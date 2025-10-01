Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir güne sahne olarak yüzde 0.35'lik değer kaybıyla 10.972 puana kadar gerilemiş durumda.

Yüzde 0.64 yükselen Bankacılık endeksi hariç düşen endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul'da şu sebepten düşüyor diyebileceğimiz net bir gerekçe şimdilik bulamıyorum. Açıkçası biz 11.605 zirvesinin geçtiğimiz haftalarda aşılabileceğini düşünüyorduk.'' hatırlatmasında bulundu.



Desteğin altında üçüncü işlem günü...



''ABD ziyareti gibi bir gündem olmasına rağmen endeks güçlü duruşunu sürdüremedi.'' diyen Bilen,

''En yüksek 11.540 seviyesini görmesine rağmen orada kalıcı olamadı . Daha sonra 11.130 seviyesindeki destek de kırıldıktan sonra bugün desteğin altında üçüncü gün.

Satışların devam ettiği görünüyor. Destek noktası olarak 10.700'ler ve 10.500 seviyeleri kuvvetli destek gibi görünüyor. O destek seviyelerinden 11.300 e doğru tepki hareketi başlatabilir.

Bugün de bankacılık endeksi bir miktar artı olmakla birlikte endeksin zayıf olduğunu görüyorum.'' mesajı verdi.



11.130 seviyesini aşabilirse...



''Yurt dışında ise ABD federal hükümetin kapanmasından kaynaklı da Amerikan borsalarında bir satış var. Avrupa Borsalar da yatay seyret diyor. Onlarda da çok ciddi bir şey yok.'' diyen Murat Bilen,

''Altın tarafı güçlü duruşunu sürdürüyor. Dövizin yatay olduğunu söylemek lazım. Gösterge tahvil faizi ise bugün düşerek başlamıştı, şimdi de yatay seyrini sürdürüyor.

Bugün ABD’den gelecek özel sektör istihdam verisi var. Tabi bu hafta ABD hükümeti kapalı olduğu için tarım dışı istihdam verisi açıklanamayacak.

Yukarı yönlü hareket 11.130 seviyesinin üstüne çıkarsa şayet tekrardan yükselişe dönebileceğini gösteriyor aksi taktirde sıralı destekleri kullanacaktır.'' hatırlatmasında bulundu.