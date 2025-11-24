Son Mühür- Temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların karşılaşabileceği dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Uluslararası finans güvenliği uzmanları, özellikle POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

POS ekranındaki olağandışı uyarılara dikkat

Siber güvenlik uzmanları, temassız ödeme sırasında POS ekranında görülen “İşlem başarısız”, “Tekrar deneyin”, “Tutar değişti” veya “Onay bekliyor” gibi mesajların dolandırıcılık girişimlerinin habercisi olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu tür uyarılarla karşılaşıldığında vatandaşların işlemi hemen durdurup kartı geri çekmesi gerektiğini söylüyor.

Kalabalık ortamlar riskli alanlar

Elinde taşınabilir POS cihazı taşıyan dolandırıcılar, kalabalık bölgelerde karttan izinsiz düşük tutarlı temassız ödemeler yapabiliyor. Özellikle 750 TL altındaki işlemlerde çoğu kartın PIN talep etmemesi, bu yöntemi dolandırıcılar için cazip hale getiriyor.

Uzmanlardan güvenlik önerileri

Finans güvenliği uzmanları, temassız ödemelerde güvenliği artırmak için şu önlemleri öneriyor:

POS ekranını takip edin ve işlem tutarını kontrol edin.

Olağandışı uyarılar gördüğünüzde işlemi durdurun.

RFID korumalı cüzdan kullanın.

Banka uygulamasında anlık işlem bildirimlerini açın.

Temassız ödeme limitini düşürün veya tamamen kapatın.

Dolandırıcılık vakaları yükseliyor

Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu’na göre, temassız ödeme üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları geçen yıla göre yüzde 18 arttı. Uzmanlar, sistemin genel olarak güvenli olduğunu ancak kullanıcıların temel güvenlik önlemlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.