Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultay sürecine yönelik "mutlak butlan" kararı ve ardından genel merkez düzeyinde başlayan görevden almaların yankıları İzmir’de etkisini sürdürüyor. İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü’nün atanmasıyla sonuçlanan sürecin öncesinde adı il başkanlığı için isimlerden eski Balçova Belediye Meclis Üyesi Muharrem Dayanç, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. CHP İzmir’de yaşanan gelişmelerin ardından Dayanç, gelip geçici, asıl kalıcı olanın ise ilkeli duruş ve parti içi mücadele geçmişi olduğunu vurguladı.

“Koltuklar gelir, geçer…”

Dayanç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer için makamlar geçici, ilkeler ise vazgeçilmezdir. Kimin hangi koltukta oturduğunun değil, zor günlerde nerede durduğunun önemi vardır. Çünkü koltuklar gelir geçer, karakter ve mücadele geçmişi kalır.

Bu büyük çınarı bugünlere taşıyanlar, rüzgâra göre yön değiştirenler ya da şartlara göre saf tutanlar değil; en ağır bedeller karşısında bile partisine, örgütüne ve değerlerine sırtını dönmeyenlerdir.

CHP, zor zamanlarda ilk terk edilecek liman değil, mücadele edilecek son kaledir.”