Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediye Meclisinde tartışmalı 59 hektarlık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu AK Parti Grubu’nun ‘red’ oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan görüşmelerde çarpıcı bir çıkış yaptı. Meclise seslenen Onur Emrah Yıldız, “Açık ve şeffaf olmamıza rağmen bizim yanımızda değil halkın yanında olmazlarsa, bu mikrofonu yakama takıp Köyiçi’ni tek başıma gezip aslanlar gibi anlatacağım” dedi.

CHP Grubu içerisinde Köyiçi Mahallesi imar planları ile ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle Çiğli Belediye Meclisinin 3 Nisan tarihindeki oturumu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş. Çiğli’nin kanayana yarası olan 59 hektarlık Köyiçi Mahallesi imar planları mecliste tartışmalara sahne oldu.

“Benim adım Onur Emrah Yıldız ben bu oyunu bozarım”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, planların üzerinden uzun süre çalıştıklarını, bölgede yaşayan vatandaşların taleplerini de dinlediklerini söyledi. Hiçbir firmanın adres gösterilmesine izin vermeyeceklerini belirten Başkan Yıldız, “Köyiçinde şu firmayı adres gösteriyormuşuz. Buna eksik buna fazla vermişiz anlayışını tümüyle reddediyorum. Bir kişi çıkıp, ‘Şuna fazla vermişsin, bana eksik vermişsiniz’ derse. Tüm Çiğli’yi davet ederim, burada hesaplaşırız. Köyiçinin hakkını yemem, yedirtmem. Tek silahı babasından dedesinden miras kalmış evleri, X bir firmaya, x bir şahsın kendi siyasi ikbali uğruna, hangi siyasi partide olursa olsun engelleyeni de afişe etmek benim boynum borcu. Benim adım Onur Emrah Yıldız, ben bu oyunu bozarım” dedi.

Başkan Yıldız, "Eksikler varsa Büyükşehir zaten düzeltir"

Planlar hazırlanırken komisyon toplantılarına bir kez bile katılmadığını anlatan Yıldız, "Siyaset yapmaya çalışıyorsunuz ama bu bende tutmaz. Kime ne veriyorsunuz kime arsası ne kadar değerlenir bir kere sormadım. Komisyona bile gelmedim. Kimsenin hakkı da kimsede kalmasın dedim. Eksikler varsa Büyükşehir zaten düzeltir. Mahkemeye giden olabilir, geçtiğimiz dönem gibi 704 kişinin gideceğini düşünmüyorum. Biz çoğunluğunu dinledik. Mahkemeye de isteyen medyaya da gidebilir" diye konuştu.

AK Partili Özgen: "Plan standartları tutmuyor!"

AK Parti Grup Başkanvekili Sezgin Özgen, planın ‘yeliş alan’ , ‘sağlık tesisi’, ‘sosyal kültürel tesis’ standartlarını sağlamadığını belirterek, “Şu an meclis gündeminde olan 1/1000 ölçekli paftalar şu an yok belediyede. Belediyede olmayan bir şeyi konuşuyoruz. Paftalar varsa gösterin başkanım. A sınıf plancısının pafta pafta planı şu an görmek istiyorum. Meclis gündeminde şu an görmek istiyorum. Şu an olmayan bir şeyi konuşuyoruz. İlk yapmanız gereken şey Büyükşehir ile görüşmekti. Büyükşehir’e gittiniz her şey altüst oldu” diye konuştu.

AK Partili Önler, “Teşekkür ederim ama plan hazırlanırken acele edildi”

AK Partili Meclis Üyesi Kadir Önler, belediye yönetimine proje için teşekkür ederek, “Bu plan Çiğli’de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Grup olarak projeye ‘hayır’ diyeceğiz ama külliyen yanlış proje olduğunu düşünmüyorum. Canlı yayında ‘Yerinde dönüşümü düşünmüyorum’ dediniz. Ben bunu destekliyorum. Projenin hatalı ve acele olduğunu düşünüyorum. Orada insanlarla daha iyi iletişim kurarak, tekrar gözden geçirmezinizi, halkı daha iyi anlayacak bir çalışma yapılmasını istiyorum. Acele edildi, halka anlatabilecek alanımız çok sınırlı. Kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Planı eksik olan taraflarını tamamlayarak tekrar gelmesini istiyorum”

Faaliyet Raporu 13 'Kabul', 10 ‘Red’ oyuyla yeterli görüldü

Çiğli Belediyesi 2025 Faaliyet Raporu, mecliste yapılan oylamada 13 kabul, 10 oy çokluğu ile yeterli görüldü. Çiğli Belediyesi 2025 Faaliyet Raporu görüşmeleri de tartışmalı geçti. AK Parti Grubu, Çiğli Belediyesi’nin çalışmaların yeterli olmadığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Sezgin Özgen, “Maalesef ki maalesef Çiğli için bunları yeterli bulmuyoruz. Faaliyet raporuna olumsuz oy kullanacağımızı bildiriyoruz. Son olarak Alev hanıma cevaben 1 milyar bütçe açığı olan bir yerde 900 bin lira ankete ayrıldığında buna tepki göstermemiz gayet doğaldır” dedi.