Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, danışma kurulunun çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Cemil Tugay: Hukuki yollarla takip edeceğiz

Meslek Fabrikası’nda bir süredir devam eden süreçle ilgili, açıklamalarda bulunan ve hukuki yolları takip edeceklerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hukuki yollarla takip etmeye devam edeceğiz. Henüz bize gelen bir tahliye yazısı yok. Takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Yargı sürecinde olan bir durum bir şey söylemem doğru olmaz"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kültürpark'ta bulunan hollerde tadilat yaptığı sırada yüksek bir noktadan düşerek hayatını kaybeden işçi hakkında da konuşan Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hukuki süreç ile ilgili detaylı bilgim yok ama olayın nasıl olduğunu biliyorum. Yargı sürecinde olan bir durum. Bir şey söylemem doğru olmaz."