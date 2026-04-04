Osman Günden / Son Mühür - Heyecanlı, meraklı sorularla yazarü bekleyen 400'u aşkın öğrenciyle hem sohbet etti, hem de romanlarını imzaladı. Mitolojiyi çocuklara sevdirmek için eğitimler verdiği Mitoloji ve Efsaneler Okulu bu iki romanın içinden çıkıp gerçeğe dönüşen yazar çocukların kitap okumayı ve araştırmayı da bu sayede daha çok sevdiğinin altını çizdi.

Medusa'nın Pusulası romanı Yerebatan Sarnıcı'nda Medusa efsanesini anlatırken, Zehirli Hayal romanı ise Bergama Antik Kenti’nde geçiyor ve buranın mitolojik kahramanlarına ve efsanelerine ses veriyor. Makedonya'da da çok sevilen romanlar Ekim ayında Kore'de de okurla buluşacak. Yazar Gülşah Elikbank, devlet okullarına gitmek için mutlaka vakit ayırdığını ve öğretmenlerden davet beklediğini iletti.