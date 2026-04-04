Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi hem belediyenin hem de iştirak şirketi Kem-Bel Ltd. Şti.’nin tüm borçlarını kapattığını duyurdu. Kamuya olan borç yükünün sıfırlanmasıyla kurumun mali yapısında yeni bir sayfa açıldığı iddiasında bulunulurken; borçların ödenme yöntemi ilçe siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kıymetli araziler borca karşılık mı gitti?

Toplamda 220 milyon TL’yi bulan SGK borcunun, nakit ödemelerin yanı sıra büyük oranda taşınmaz devri yoluyla kapatıldığı iddiaları ilçede geniş yankı uyandırdı. İddiaların odağında ise bir önceki belediye başkanı Rıdvan Karakayalı döneminde belediye bünyesine kazandırılan 63 bin metrekarelik stratejik arazi yer aldı. İçerisinde kongre merkezinin de bir kısmının bulunduğu ve 5 parselden oluşan villa imarlı bu kıymetli arazinin, borçlara karşılık SGK’ya devredildiği öne sürüldü.

Muhalefetten de soru önergesi verildi

Belediyenin borçsuz hale gelmesi memnuniyetle karşılansa da ilçenin önemli arazilerinin elden çıkarıldığı iddiaları tartışmaları beraberinde getirdi. AK Partili meclis üyeleri, konuyla ilgili şeffaflık talebiyle meclis gündemine soru önergesi taşıdı. Önergede, borç kapatma sürecinde SGK’ya hangi taşınmazların devredildiği ve takas edilen arazilerin güncel değerleri hakkında belediye yönetiminden resmi açıklama istendi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise sürece dair açıklamalarda bulunarak, "SGK’ya, vergi dairesine ve kamu kurumlarına hiçbir borcumuz kalmadı. Personelimizin alacağı kalmadı, mali açıdan tam bir hareket kabiliyeti kazandık" ifadelerini kullanmıştı.