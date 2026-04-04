2 Nisan saat 03.30 sıralarında Foça ilçesi İsmetpaşa mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kıyı hattında yaptıkları kontrollerde 27 düzensiz göçmeni tespit etti.

Operasyona Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri (Yenifoça ve Foça), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-358) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Kara üzerinde yakalanan göçmenler, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.