İstanbul'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona ermiş ve adliyeye sevk edilmişleri.

39 kişi hakkında tutuklama talebi!

Savcılıktaki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 39 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 6 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildiği öğrenilmişti. Tutuklama talep edilen isimler arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da yer almıştı.

Başkan dahil 20 kişi tutuklandı!

Mahkemeye sevk edilen isimler hakkında karar belli oldu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da dahil olmak üzere toplamda 20 kişi tutuklandı.