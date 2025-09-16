İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Netanyahu'nun sözlerine art arda tepkiler gelirken, bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor...

İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir." ifadelerini kullandı.